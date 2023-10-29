شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب": رسائل الرئيس السيسى حاسمة للحفاظ على أمن مصر وحدودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالقضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، مشيراً الى أن رسائل الرئيس السيسى فى كلمته كانت متعددة الاتجاهات والأهداف سواء للداخل أو العالم الخارجى.

وقال " الجبلى " إن رسائل الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مناسب وفى غاية الأهمية خاصة فى الظروف والأوضاع الراهنة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن الرئيس السيسى طمأن جميع المصريين بأن مصر وجيشها الباسل قادرة على حماية الأمن القومي والحفاظ على حدود مصر وفى نفس الوقت بعث الرئيس السيسى برسالة حاسمة للجميع بأن أمن مصر القومى وحدودها خط أحمر.

وقال الدكتور شريف الجبلى؛ إنه يجب على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن يعطى أكبر اهتمام للرسالة الصادقة والمخلصة من الرئيس السيسى والتى حذر فيها من اتساع الصراع والاوضاع الراهنة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة مطالباً بسرعة التدخل العالمى لاجبار إسرائيل على الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية والدموية التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطينى الاعزل داخل قطاع غزة والضفة الغربية والذى راح ضحيته الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال.

ووجه الدكتور شريف الجبلى تحية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير والحقيقى بكل مايتعلق من ملفات لتطوير وتحديث الصناعات الاستراتيجية المصرية فى مختلف المجالات لإحداث طفرة صناعية حقيقية قائمة على التنوع مثمناً اهتمام الحكومة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى تطوير وتحديث المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعى، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية التى تؤهلها لتكون واحدة من اهم الدول الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.