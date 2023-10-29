خارجية إسرائيل تحث روسيا على حماية الإسرائيليين واليهود وسط اضطرابات في داغستان

حثت وزارة الخارجية الاسرائيلية السلطات الروسية اليوم على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها في أعقاب تقارير إعلامية عن احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان.

واشارت الخارجية الاسرائيلية في القدس، الى أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. وأضاف البيان أن "إسرائيل تنظر بقلق شديد إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان".

واقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.