الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

اكد الجيش الإسرائيلي إن دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على حماس صارت الآن أمرا ملحا.

ولفت المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري، الى انه "على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا... من أجل سلامتهم الشخصية". وأضاف "نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل".

وذكر إن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في قطاع غزة منذ هجوم حماس في عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول ارتفع إلى 239.