جمارك المطار أحبطت محاولة إدخال كمية من الكوكايين

تمكنت دائرة المسافرين في جمارك مطار بيروت الدولي، من إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين تقدر بـ 8 كيلوغرامات مع مسافر من الجنسية اللبنانية كان قادما من افريقيا عبر رحلة أكرا لاغوس.
وقد تم اكتشاف الممنوعات الموجودة على جسده بطريقة محترفة من قبل رجال الجمارك في المطار بعد الاشتباه به. وأحيل إلى مكتب المخدرات لإجراء التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص.
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