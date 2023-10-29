شكرا لقرائتكم خبر عن مدعي «الجنائية الدولية»: عرقلة إغاثة غزة قد تشكل جريمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفح- رويترز

زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، الأحد، ونشر مقطعاً مصوراً على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قائلاً فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.

وأضاف أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال. وأردف خان قائلاً «يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء».

وتابع أن هناك حقوقاً للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. وقال: إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل «جهوداً ملحوظة» لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.