شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحضّ روسيا على حماية رعاياها بعد اقتحام محتجين مطاراً في داغستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

حضّت إسرائيل روسيا، الأحد، على حماية رعاياها، بعد اقتحام محتجين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب والحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين».