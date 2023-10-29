شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم مسألة وقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه العالم ظهور جائحة جديدة في المستقبل، حيث إن المسألة مجرد وقت، وفقاً لتوقعات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية.

ودعا غيبريسوس البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطِر القادم دون ذعر أو إهمال، مشيراً إلى أن ما يقلق العلماء حالياً سؤال واحد: «متى سيحدث هذا؟».

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «إنه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي، لذا تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حالياً، ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية».

وقد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة «كورونا»، الذي عاناها العالم لقرابة 3 سنوات، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادراً على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

من جانبه، أعلن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، أنه يستحيل إيقاف ظهور الأوبئة في العالم، لكن يجب في نفس الوقت أن نكون على استعداد لمواجهتها.

وقال كلوغ، على هامش الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا التي عقدت في أستانا: «بالطبع قد تظهر أوبئة أخرى في العالم. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون مستعدين لها. لقد تعلمنا العديد من الدروس من جائحة «كورونا» التي سنعلن تفاصيلها».