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فيديو | متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة من إسرائيل

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

اقتحم عشرات المتظاهرين، مساء الأحد، مطار «محج قلعة» في عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «ازفستيا» الروسية، وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل. وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه «في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع»، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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