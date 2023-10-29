شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب جديد للوقود من عبّارة جانحة في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم- أ.ف.ب

أفادت السلطات السويدية، الأحد، بأن الوقود عاد ليتسرب من عبارة ركاب جنحت في بحر البلطيق نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت العبّارة «ماركو بولو» التابعة لشركة «تي تي لاين» قد جنحت جنوب مدينة كارلسهامن في 22 تشرين الأول/أكتوبر، لكن تم إنقاذ ركّابها البالغ عددهم 75 بسرعة.

وأعلنت السلطات السويدية، الخميس، أن العبارة لا تزال عالقة والوقود يتسرب منها، مرجحة أن الأمر قد يستغرق أياماً قبل البدء في عملية لتعويمها.

وكشف خفر السواحل السويدي في بيان عن تسرب جديد للوقود، الأحد، لا يمكن تقييم حجمه حتى اللحظة.

وجاء في بيان أنه بسبب الرياح القوية انجرفت السفينة بعد الظهر. وأضاف أن السفينة علقت مرة أخرى على بعد نصف ميل بحري من موقعها السابق.

وفرضت السويد، الجمعة، غرامة مالية على اثنين من أفراد طاقم العبارة بعد إدانتهما بالتهور في الملاحة البحرية. وتم سحب نحو 25 ألف لتر من زيت الديزل من المنطقة خلال الأسبوع، حيث تقدّر السلطات السويدية حاجتها إلى قرابة عام لتنظيف المنطقة.