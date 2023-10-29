العليمي يثمن جهود السعودية لتخفيف إعصار تيج على بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الدور الكبير والدعم المتواصل من قبل السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الدور الكبير والدعم المتواصل من قبل السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الاستجابة الكريمة للتخفيف من وطأة الكارثة الطبيعية التي ضربت المحافظات الثلاث تيج. وأكد أهمية تكثيف الجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية لتطبيع الأوضاع وتحسين قدرات السلطات المحلية في مواجهة المتغيرات المناخية الطارئة. وأكد العليمي خلال لقائه قائد قوات الواجب السعودية في محافظة المهرة العميد فيصل الحجيلي، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أهمية تضاف الجهود الجارية لمواجهة تداعيات الإعصار المداري.

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