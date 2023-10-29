قصف جنوب لبنان بقذائف حارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة، وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» «قصف العدو ليل أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، ملقيا القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وكان أحد ضباط الكتيبة النيبالية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أصيب بجروح متوسطة أمس نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز في بلدة حولا قرب موقع العباد، طبقا للوكالة اللبنانية.