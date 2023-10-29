العراق يحث على تحرك سريع لوقف العدوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، إلى تنسيق الجهود العربية والدولية والتحرك السريع من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد خلال استقباله سفير دولة قطر لدى العراق سلطان مبارك خليفة الكبيسي، على ضرورة فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات لأهالي غزة، الذين يرزحون تحت الحصار الظالم ويعيشون أوضاعا إنسانية وصحية متدهورة.

وحسب بيان للحكومة العراقية، تسلم السوداني من السفير القطري دعوة من تميم بن حمد أمير قطر، للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الحادية والعشرين، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون المتبادل، الذي انطوى على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار.