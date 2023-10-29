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أونانا يعلق على خسارة ديربي مانشستر من السيتي

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محمد الفلاح - علق الدولي الكاميروني اندريه أونانا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على الخسارة من نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

أونانا يعلق على خسارة ديربي مانشستر من السيتي


وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها شبكة بي بي سي العالمية قال أونانا:" الأمر ليس كما نريد لقد لعبنا أمام خصم جيد ولسوء الحظ لم نقدر على قراءة المباراة".

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واضاف:" في مانشستر يونايتد يجب أن نكون جاهزين في كل مباراة نخوضها وكانت هناك بعض اللحظات الهامة التي حدثت اليوم مثل ركلة الجزاء".

وأنهى:" لست أنا من يقوم باتخاذ القرارات وعلينا قبول ما يقوله الحكام والهدف الأول كانت لحظة حاسمة ومن هنا بدأ التراجع".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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