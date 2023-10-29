تدمير آليات عسكرية.. القسام تعلن تنفيذ عملية إنزال نوعية خلف خطوط جيش الاحتلال قرب معبر إيرز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، أن عناصر تابعين لها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمروا آليات عسكرية.



وقالت كتائب القسام إن مقاتليها تدك موقع إيريز الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع، مشيرة إلى أنها تواصل دكّ الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غربي قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وأفاد مراسل الجزيرة إن عناصر من كتائب القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الإسرائيلي قرب معبر إيريز، مضيفا، أن عناصر القسام اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل السياج الفاصل قرب موقع إيريز العسكري.

وأشار المراسل إلى أن فصائل المقاومة تسعى للاشتباك مع القوات الإسرائيلية في المنطقة صفر بالسياج الأمني في المناطق التي تحتشد فيها القوات الإسرائيلية وتحاول التوغل داخل غزة.



وأضاف أنه حتى عندما تنجح هذه القوات بالتوغل لبضعة عشرات الأمتار تواجه بضربات من جانب الفصائل الفلسطينية عبر الأنفاق الهجومية التي تحاول أن تسدد ضربات لمؤخرة القوات الإسرائيلية المتوغلة والمتقدمة في داخل قطاع غزة.



وهذا يدلل على أن عملية التسلل كانت نوعية وقريبة من معبر إيريز،- وفقا لإلياس كرام-، الذي أوضح أن المنطقة التي وقع فيها الاشتباك تم قصفها من قبل طيران الاحتلال بشكل مكثف خلال الأيام الماضية.

ووفقا لموقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس فقد خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من النقطة صفر، بعدما نفذوا عملية إنزال خلف خطوط الاحتلال في منطقة حاجز إيريز (شمال بيت حانون) شمال قطاع غزة.



وهذه عملية الإنزال الثانية خلف خطوط العدو اليوم، شمال قطاع غزة، وأكدت قناة الأقصى نقلا عن مصادر في القسام اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيريز والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اشتباكا مسلحا يدور في منطقة إيريز شمال قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف لقذائف الهاون من غزة نحو المنطقة.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن القتال لا يزال متواصلا بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش عند منطقة إيرز.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش قوله، إنه استهدف عددا من مسلحي القسام داخل منطقة إيرز بعد خروجهم من نفق في محيطها.



وكانت كتائب القسام أعلنت أن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) بعد تسللهم خلف خطوطها، وأنهم يخوضون اشتباكات مسلحة معه، في وقت أطلقت فيه الكتائب رشقات صاروخية على تل أبيب.



وقالت الكتائب إن مقاتليها باغتوا القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها، واشتبكوا معها.



وأضافت أن مقاتليها استهدفوا الآليات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عمليات قنص لجنود الاحتلال، ومحاولة إنزال عبر شاطئ رفح، كما استهدفوا تجمعا لآليات العدو في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري.



وقد أفاد مراسل الأناضول بأن بوارج حربية إسرائيلية أطلقت نيرانا كثيفة تجاه المنطقة التي يتصدى فيها مقاتلو القسام للقوات الإسرائيلية المتوغلة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة، وهذه أول إصابات يعلن عنها الجيش منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.



وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب إلى 311، والأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 239، إضافة إلى إجلاء 125 ألفا من سكان غلاف غزة وشمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، منذ بداية الحرب.



كما أعلنت كتائب القسام عن قصفها لتل أبيب بدفعة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتابع سقوط شظايا صاروخ أطلق من غزة في مدينة ريشون لتسيون دون تسجيل إصابة، في حين أكد مراسل الجزيرة سقوط صاروخ في هود هشارون، وأن سيارات الإسعاف تتوجه للمنطقة، كما أن صفارات الإنذار تدوي في مدن إسرائيلية منها تل أبيب وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب والمدن القريبة منها.



من جانبها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت حشودا لجنود إسرائيليين قرب بوابة السريج وبوابة السناطي وموقع العين الثالثة بقذائف هاون، كما قصفت نير عوز ومجمع مفتاحيم بدفعة صاروخية.



في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تدريجيا بتوسيع عمليته البرية وزيادة عدد جنوده شمال قطاع غزة، مشيرا إلى ما تتضمنه من مخاطر على قواته.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس السبت أن الحرب مع حركة حماس في غزة دخلت مرحلة جديدة، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسنا، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: الجزيرة +وكالات