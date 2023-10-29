أزمة خبز في قطاع غزة.. طوابير طويلة وكميات قليلة

ابوظبي - سيف اليزيد - رفح (الاتحاد)

قبل شروق الشمس، تصل اعتدال المصري لتحجز لها دوراً أمام مخبز في مخيم رفح بجنوب غزة، أملاً في الحصول على ربطة خبز لأفراد عائلتها، الذين تركوا بيت حانون ولجأوا إلى مدرسة.

وبعدما انتظرت ساعات طويلة أمام مخبز في رفح بجنوب القطاع، أصيبت المصري، البالغة 60 عاماً، بخيبة أمل بسبب نفاد الخبز، من دون أن تتمكن من شراء أي رغيف.

ونزحت المصري مع عائلتها بعدما دُمّر منزلهم في بيت حانون بشمال القطاع.

ووفق الأمم المتحدة، نزح نحو 1.4 مليون شخص عن منازلهم في غزة، أي أكثر من نصف سكان القطاع، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين صعوبة في توفير الخبز وغيره من المواد الأساسية. وشاهد صحافي في وكالة «فرانس برس» مئات النساء والأطفال والرجال يصطفون في طابور طويل، في انتظار دورهم خارج مخبز «القدس» في رفح.

وقبل أسبوع، حصل المخبز من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على 400 كيس من دقيق القمح يزن كلّ منها 50 كلغ للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

ويشير رئيس جمعية أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي إلى أن «60 في المئة من المخابز لا تعمل بسبب تعرضها للقصف والتدمير».

ويضيف: «نعاني لتوفير الدقيق والغاز والكهرباء»، ناهيك عن عدم تمكن الكثير من العاملين من «الوصول إلى المخابز بسبب القصف».

وتنعكس كل هذه الصعوبات على يوميات سكان القطاع المكتظ لتوفير غذائهم.

وفي ظل هذه الصعوبات، يظهر سكان القطاع إلى الانتقال بين مخبز وآخر أملا في الحصول على الخبز، في معاناة يومية تضاف إلى القصف وانقطاع العديد من الخدمات الأساسية والاكتظاظ.