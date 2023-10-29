سلطنة عمان.. انتهاء التصويت في انتخابات «الشورى»

ابوظبي - سيف اليزيد - ريم البريكي (مسقط)

انتهت مساء أمس، في سلطنة عمان عملية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والتي تمت عبر تطبيق «أنتخب» من مختلف محافظات السلطنة‬، لاختيار 90 عضواً، بنسبة مشاركة بلغت 65.07 %.

وتمت عملية التصويت الإلكتروني لانتخاب أعضاء مجلس الشورى والتي تُطبق لأول مرة عن طريق خطوات سهلة وميسّرة عبر الأجهزة الذكية التي تحتوي تقنية الاتصال قريب المدى «NFC»، وذلك بقيام الناخب بالتقاط صورة للبطاقة الشخصية من الجهتين، ومن ثم وضع أصل البطاقة الشخصية خلف الهاتف الذكي لقراءة البيانات، بعدها تأتي خطوة عملية التقاط صورة شخصية، ثم اختيار مرشحه من خلال قائمة المترشحين التي تظهر له والضغط على زر تأكيد التصويت، كما يسمح تطبيق «انتخب» متابعة مؤشرات وإحصاءات سير عملية التصويت بصورة مستمرة.

وقال خالد الرواحي عضو الوفد الإعلامي لـ«الاتحاد»: «إن الفترة الحالية شهدت تقدما كبيرا في التعامل مع التقنيات الحديثة وأجهزة الذكاء الاصطناعي»، مشيراً الى أنه تم تصميم التطبيقات المرافقة للعملية الانتخابية بشكل مدروس من قبل مهندسين عمانيين لتسهيل العملية الانتخابية في مختلف ولايات السلطنة، وإشراك جميع فئات المجتمع العماني من كبار السن والشباب من الجنسين، إلى جانب تخصيص خدمة حديثة غير مسبوقة في منح فئة ذوي الهمم فرصة المشاركة.

من جانبها أكدت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي أن لجان متابعة العملية الانتخابية تعمل على مدار الساعة، لتقديم خدماتها في حال كانت هناك أي تساؤلات أو صعوبات تواجه الناخب، كما تم تخصيص مراكز اتصالات تابعة للجان التنظيمية للرد على جميع استفسارات الناخبين .

وأشارت اليعقوبي إلى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة جاء من الوعي الكبير لدى الشعب العماني والأجهزة الحكومية بضرورة الانتقال للتكنولوجيا الحديثة والابتعاد عن التعامل الورقي، لتحقيق معيار الاستدامة الذي تعمل لأجله سلطنة عمان ضمن خططها وممارساتها لحماية البيئة. وقالت اليعقوبي في إطار ردها على كيفية التعامل مع الطعون الواردة للجنة، إن «هناك لجان متخصصة في النظر في هذه الطعون، مكونة من أشخاص قانونيين وقضاة ويمتلكون صلاحيات لتقييم هذه العملية والبت في مدى كفاءة هذه العملية».