الحرية لفلسطين هتاف آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسبانية



ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، تضامناً مع الفلسطينيين، وحمل بعضهم أعلاماً أو لافتات وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأُطلقت هتافات الحرية لفلسطين أثناء سير الحشود في شوارع العاصمة الإسبانية المغلقة.

وضمت التظاهرة نحو 35 ألف شخص، وفقاً لوفد الحكومة المركزية إلى مدريد، ما جعلها إحدى أكبر المسيرات تضامناً مع الفلسطينيين في إسبانيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

واستشهد أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها الصحة في غزة

وكثّف الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة عدوانه على قطاع غزة.



ولوح عدد من الأشخاص بالأعلام الفلسطينية.

وأعرب إميليو غونزاليس وهو مستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات يبلغ 50 عاماً عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معاناته.



كذلك شارك آلاف المتظاهرين دعماً للفلسطينيين في مسيرة أخرى الأحد في مدينة فالنسيا الساحلية في شرق إسبانيا.



ونظمت الأحد تظاهرة احتجاجية في أثينا شارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص، غداة احتجاجات نظّمت في بريطانيا وفرنسا وسويسرا ونيويورك.