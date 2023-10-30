شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى للأحداث لدخول المساعدات للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تبذل دور كبير جداً في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موضحا أن هذا الدور دليل قاطع على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأضاف مصطفي، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وإن الدولة المصرية منذ اللحظة الأول وتقوم بكثيف الجهود لضمان صولها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدوري المصري حول القضية الفلسطينية لا يقتصر على اداخل المساعدات فقط، فمصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية، حيث أن مصر ترفض بأي شكل من الأشكال تصفية القضية الفلسطينية، كما أنها تعمل بجميع الطرق السياسية والدبلوماسية فى جميع المحافل الدولية بدعمها، وتسعي بشتي الطرق للعمل على حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلي أن هذا الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، وإنما هو عبر التاريخ، فمصر لم تتوقف لحظة عن دورها المعتاد والتاريخى لدعم الاشقاء فى فلسطين.