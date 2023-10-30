تساقط بعض الأمطار المحليّة غدا خاصة على المرتفعات الشمالية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفى متقلّب محليًا ودافئ نسبياً على لبنان مع تساقط بعض الأمطار المحليّة خاصة على المرتفعات الشمالية وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، على أن يتأثر لبنان بمنخفض جوّي محدود الفعالية اعتباراً من يوم الثلاثاء بؤدي الى أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم أحيانًا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة واحتمال ان تكون غزيرة أحيانًا على المرتفعات الشمالية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الأمطار بشكل متفرق واحتمال أن تكون غزيرة أحيانًا على المرتفعات الشمالية وفي الداخل مع برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة على االمرتفعات الشمالية ، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات .