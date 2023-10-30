وسائل إعلام سورية: مقاتلة أميركية تقصف محيط مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية

افادت وسائل إعلام سورية بان مقاتلة أميركية قصفت محيط مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت عن دوي انفجار بمحيط القاعدة العسكرية الأميركية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة. وفي قت سابق، اشارت وسائل إعلام سورية الى دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي شمال شرقي دير الزور.

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