الجيش الأردني: المملكة طلبت من أمريكا نشر أنظمة "باتريوت" للمساعدة في تعزيز حدودها

اعلن متحدث باسم الجيش الأردني اليوم إن المملكة طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لتعزيز الدفاع عن حدوها في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة.
وأوضح مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني، "الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا... وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها".
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