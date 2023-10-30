حماس تدعو مصر لاتخاذ "موقف حاسم" لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا مسؤول رفيع في حركة حماس مصر إلى اتخاذ "موقف حاسم" لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط انتقادات بشأن وتيرة وصول الإمدادات الحيوية إلى المناطق الفلسطينية.
واكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في بيان "لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا"، مضيفا "نأمل ونتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت". وتعاني غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، ما قد يتسبب بحصول وفيات وفق تحذيرات وكالات إغاثة.
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