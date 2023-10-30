شكرا لقرائتكم خبر شكري لوزيرة خارجية بلجيكا: سيناريو توسيع رقعة الصراع مخيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي ضد سكان غزة.

ودعا خلال استقباله أمس، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا حاجة لحبيب إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في غزة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم بشأن مجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة، والحاجة الملحة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل ومستدام.

وحرص الوزير شكري على الترحيب بقرار بلجيكا دعم القرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته بلجيكا هو القرار الصحيح لأنه يعني دعم السلام وحقن الدماء وحماية المدنيين.

كما ناقش الوزيران المخاطر المحيطة باحتمالات توسيع رقعة الصراع، والحاجة لبذل كافة الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون هذا السيناريو.

وكشف المتحدث عن أن الوزير شكري أكد على المخاطر الجسيمة التي تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة، مشددا على ضرورة بذل جهود دولية منسقة.