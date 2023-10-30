رئيس إيران: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن أعمال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوزت الخطوط الحمراء، وسوف تدفع دولا أخرى للدخول في الصراع. وقال «جرائم الكيان الصهيوني، على الصعيدين الإنساني والعسكري، تجاوزت الخطوط الحمراء مما قد يضطر الجميع للتحرك». وجاءت تصريحات رئيسي مماثلة لتحذيرات سابقة من القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية لإسرائيل والولايات المتحدة منذ وقوع هجمات السابع من أكتوبر الجاري. وكان المرشد الأعلى على خامنئي أشاد بمنفذي الهجمات، ولكنه نفى تورط إيران المباشر في التخطيط لها.

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