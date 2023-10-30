شكرا لقرائتكم خبر ألطون: الشعب التركي لن يترك فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الشعب التركي أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، عن ألطون قوله عبر حسابه على منصة «إكس»، خلال «تجمع فلسطين الكبير» في اسطنبول، أعلنوا «إنهم لن يتغافلوا عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء».

وقال: «أظهر شعبنا بشكل لا ينسى دعمه وروح تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأعلنا للعالم خلال تجمع فلسطين الكبير بإسطنبول أننا لن نترك فلسطين وحدها»، موضحا أن بلاده «بذلت كل ما في وسعها من أجل إرسال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) والوصول إلى اتفاق هناك».