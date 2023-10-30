نتنياهو يعترف بفشل الأجهزة الأمنية ثم يتراجع

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفشل أجهـزة الأمن فـي بلاده خلال هجوم 7 أكتوبـر، لكنه تراجـع وحذف تصريحاته. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفشل أجهـزة الأمن فـي بلاده خلال هجوم 7 أكتوبـر، لكنه تراجـع وحذف تصريحاته. وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي تعـرض لهجوم من قبل بينـي جانتس، عضو مجلس الحـرب وزعيم حزب «الوحـدة الوطنية»

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