شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. ارتفاع قتلى الإعصار "أوتيس" إلى 43 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حاكمة ولاية جيريرو المكسيكية إيفلين سالجادو إن عدد قتلى الإعصار أوتيس ارتفع إلى 43 شخصا.

وكانت الحكومة المكسيكية قد سجلت 39 وفاة و10 مفقودين حتى السبت، جراء الإعصار وهو عاصفة من الفئة الخامسة ضربت مدينة أكابولكو المطلة على المحيط الهادي.

تقييم الأضرار

وأفادت سالجادو في منشور على منصة إكس أن المحصلة الجديدة للوفيات تشمل 33 رجلا و10 نساء.

وأضافت أنه تمت إعادة الكهرباء إلى 58%من مدينة أكابولكو وأن المسؤولين يعكفون على تقييم الأضرار في مدينتي أكوابولكا وكويوكا دي بينيتيز القريبة.

وأردفت "هذه أيام لا يتوقف فيها العمل"، في إشارة إلى عمل المسؤولين لتوزيع المساعدات.

مياه الفيضانات

وشكا سكان المناطق التي لا تزال تغمرها مياه الفيضانات من نقص المساعدات الحكومية، ولا يزال كثير من الناس يبحثون عن أفراد أسرهم بعد أن فقدوا الاتصال معهم عندما ضربت العاصفة يوم الأربعاء.

وغمر الإعصار أوتيس المدينة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 266 كيلومترا في الساعة ليلحق أضرارا بالغة بمنازل ومتاجر وفنادق، كما تسبب في قطع الاتصالات.