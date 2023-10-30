شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من هالاند عقب الفوز بـ ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد، في منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، تصريحات لـ هالاند: لقد كان أداءً رائعًا، مباراة مدتها 90 دقيقة، وكل لاعب في مانشستر سيتيقدم أداءً رائعًا.

وتابع: أعتقد ذلك، فيما يتعلق بالسيطرة على المباراة ولعب كرة القدم التي أردنا لعبها، الأمر ليس سهلًا ولكن الطريقة التي تمكنا بها من الاستمرار كانت مذهلة.

وأشار عن ركلة الجزاء: لقد رأيتها، كانت واضحة، رأيتها على الشاشة وكانت واضحة، ثم كان الأمر يتعلق بالتركيز والتسجيل.

وعن تمريرته لـ فودين: أتيحت لي الكثير من الفرص وكان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف، لكن عندما يكون أحد زملائك في مركز أفضل فإنك تلعب أمامه، الأمر بهذه السهولة.

وأنهى عن أهمية الفوز أمام مانشستر يونايتد: بالطبع هو كذلك، هناك ثلاث نقاط، أنت بحاجة إلى الثبات طوال الموسم بأكمله في المسابقة،لا يزال هناك 84 نقطة، لذا فالأمر يتعلق فقط بالحصول على ثلاث نقاط أسبوعًا بعد أسبوع.