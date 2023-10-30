البحث عن جثة شخص قفز من معدية بورسعيد في مياه قناة السويس



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تكثف الجهات المعنية في محافظة بورسعيد، جهودها، اليوم الاثنين، للبحث عن جثة شخص قفز من أحدى المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس إلى مياه القناة.

وكشف شهود عيان للواقعة أنه أثناء وصول المعدية "بورفؤاد 2" إلى مرسى معديات مدينة بورفؤاد قادمة من بورسعيد فوجئوا بأحد الأشخاص يقفز من المعدية إلى مياه قناة السويس، فأسرع أحد الركاب بالقفز خلفه في محاولة لإنقاذه إلا أنه لم يتمكن من ذلك وأخرجه المواطنين خارج المياه، بينما غرق الشخص الأول.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لانتشال جثة الشخص الذي قفز من المعدية في مياه قناة السويس، والتحري حول ملابسات الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.