"بغارات عنيفة".. الاحتلال يستهدف محيط المستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة بغارات عنيفة، في ظل عدوانه المستمر على غزة.

ومن جانبه قال مدير مستشفى التركي لمرضى السرطان في غزة، إن هناك حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية، جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة ،وإلحاق أضرار بليغة بداخله، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر.

وفي الشأن ذاته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس، في ظل تهديداته بالإخلاء تحسبا لقصفها.