الكيان الصهيوني يقطع شبكة الاتصالات والانترنت مجددًا عن غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الاتصالات والانترنت عن غالبية مناطق قطاع غزة بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة فجر اليوم

سبق وأن نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تصريحات لمسؤول أمريكي يقول فيها إن واشنطن نجحت في إقناع إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت إلى غزة.

وقالت إسرائيل إنها ستمنع استخدام نظام الاتصالات الفضائية "ستارلينك" في غزة، بعد العرض الذي قدمه ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

وأعلن ماسك أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع لشركة "سبيس إكس" يمكن أن يساعد في استعادة الاتصالات في غزة التي انقطعت جراء القصف الإسرائيلي.