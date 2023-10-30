شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت السلطات الروسية مطارًا في مدينة محج قلعة بمنطقة شمال القوقاز، وحوّلت رحلات جوية منها رحلة من فلسطين المحتلة، بعد أن أظهرت تقارير إعلامية أن متظاهرين ينددون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة احتشدوا في المطار، وأعلنت سلطات الصحة المحلية إصابة نحو 20 شخصًا في أحداث المطار.

وذكرت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، أن قوات الأمن تمكنت بحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو (1920 بتوقيت جرينتش) من إخراج المتظاهرين من مطار محج قلعة في داغستان، وهي إحدى المناطق العديدة في شمال القوقاز التي تضم جاليات مسلمة كبيرة.

وقالت الوكالة إن المطار سيظل مغلقًا لحين إعادة الوضع إلى طبيعته، وأمرت لجنة التحقيق الروسية بإجراء تحقيق جنائي في الواقعة.

الأعلام الفلسطينية داخل مبنى الركاب

ونشر موقع (كافكاز ريالي) وهو فرع من إذاعة أوروبا الحرة (راديو ليبرتي) التي تمولها الولايات المتحدة، مقاطع مصورة لحشود صاخبة تلوح بالأعلام الفلسطينية داخل مبنى الركاب في محج قلعة وحوله.

وأظهرت وسائل إعلام روسية أخرى مجموعة تحاول الاقتراب من الطائرة، لكن الركاب ظلوا في أمان على متنها.