شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة بشأن تأهيل الترع وتغطية القنوات المائية على طاولة "زراعة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بتغطية القنوات المائية وتجريف التربة، وتأهيل بعض الترع.

وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضي الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعي بالمحافظة، وأيضا بشأن المطالبة بتأهيل ترعة عين جالوت التابعة لهندسة ري التحدي بمركز بدر بمحافظة البحيرة لتسهيل وصول مياه الري لنهايتها لري الأراضي الزراعية الواقعة عليها.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن المطالبة بتغطية الممر المائي المار داخل الكتلة السكنية بقرية أشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لحمايته من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين.

وتناقش أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تآخر البدء في أعمال إنشاء رافع على طريق ترعة السلام في الجزء المار أمام قرية الشتول الممتد من مصرف الطويل البحري حتى بحيرة المنزلة مما عرض نحو (40) ألف فدان للغرق بزمام مركزي الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.

والتآخر في إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض محصورة بين ترعة السلام ومصرف الطويل لإنشاء نادى الجمالية للألعاب الرياضية بمحافظة الدقهلية.

والمطالبة بتأهيل الترع الواقعة بزمام هندستي ري شرق وغرب المنزلة، وكذا الترع الواقعة بزمام بمركزي الجمالية وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن المطالبة بتغطية نحو (500) متر من مصرف مرجا في المسافة الممتدة من الجمالية وحتى حديقة توشكي، وكذا تغطية نحو (500) متر منه في الجزء المار أمام جبانة الجمالية، وتغطية نحو (1200) متر من الجزء المار من ترعة الجمالية داخل الكتلة السكنية.