"الحرب" تقرّب المسافات... هل يؤسّس حراك باسيل لـ"تفاهم وطني"؟

لا تزال الحرب الإسرائيلية على غزة، وانعكاساتها على المنطقة بأسرها، ولبنان في صلبها، تتصدّر كلّ الاهتمامات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاقتها، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لتغيب معها كلّ الملفّات الأخرى، بما فيها الانتخابات الرئاسية في لبنان، التي تحتفل هذه الأيام بذكرى مرور عام على استحقاقها، مع تسلّم "الفراغ" سُدّة الحكم، عند انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وعلى وقع هذه الحرب التي تبدو بلا أفق حتى إشعار آخر، يحبس اللبنانيون أنفاسهم، لا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته المتجدّدة فحسب، وتعاطفًا مع ضحايا المجازر المتنقّلة بين مناطق القطاع المُحاصَر، ولكن خشية انزلاق البلد إلى أتون حربٍ لا طاقة له على تحمّلها في ظلّ أزماته المتفاقمة، ولو أنّ الحرب قد بدأت عمليًا، إلا إذا كان هناك من اختار التخلّي عن الجنوب، واعتباره "مقاطعة" مستقلّة عن الدولة اللبنانية.

لكنّ السياسة الداخلية الغائبة، أو المغيَّبة ربما عن المشهد، عادت إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي، على وقع ما وُصِفت بـ"المبادرة" التي أطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، والتي قادته للقاء شخصيّات كان اجتماعه بها قبل السابع من تشرين الأول "مهمّة مستحيلة"، أو في أحسن الأحوال "أمرًا تعجيزيًا"، على غرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وغيرهما.

لعلّها "الحرب" الواقعة في غزة، والتي يلوح "شبحها" في بيروت، التي "قرّبت المسافات" إن جاز التعبير، وكمنت خلف "مبادرة" باسيل التي نجحت كما يقول المحسوبون عليه، في "كسر الجمود وتخطّي الحواجز"، لكن هل يمكن أن يؤسّس حراك الرجل لما هو أبعد من ذلك؟ هل تمهّد جولة باسيل التشاورية لـ"تفاهم وطني" على سبيل المثال، بما يتيح إعادة انتظام المؤسسات الدستورية، عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة؟!.

قبل القفز إلى مثل هذه الاستنتاجات، التي قد تنطوي على بعض "المبالغات"، وفق ما يقول العارفون، لا بدّ من وضع "المبادرة الباسيلية" في سياقها، ألا وهو الاستعداد والجهوزية لمواجهة كل السيناريوهات والاحتمالات، وبالتالي العمل الدؤوب لتفادي سيناريو الحرب في الداخل اللبناني، ولكن في الوقت نفسه، تحصين الساحة الداخلية بالحدّ الأدنى من الوحدة الوطنية المطلوبة، لمواجهة مثل هذا الخيار، إذا ما "فُرِض" على اللبنانيين.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى حراك باسيل على أنه جاء "مكمّلاً" لذلك الحراك الذي كان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط أول من "تطوّع" لقيادته، انطلاقًا من ثابتتين أساسيتين كرّرهما في أكثر من إطلالة إعلامية، وهما التضامن مع الفلسطينيين ورفض العدوان الإسرائيلي المتمادي عليهم، وفي الوقت نفسه التحذير من الوقوع في "فخّ" استدراج لبنان إلى الحرب، مع تأكيد الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي اعتداء، إن حدث.

ولعلّ انطلاق باسيل في جولته من لقاء جنبلاط، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لم يأتِ محض صدفة، فهو أراد التأكيد على "الثوابت" نفسها بشكل أو بآخر، بل كرّسها بالاتصال الذي أجراه بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عبر "خط آمن"، أراد من خلاله التأكيد على "استعادة الثقة"، وبالتالي "تخطّي الحواجز" التي ارتسمت بين الجانبين في المرحلة الأخيرة، على خلفية "الافتراق الرئاسي" الشهير.

ومع أنّ مبادرة باسيل المفترضة لم تلقَ الصدى المطلوب لدى العديد من الأطراف، ومن بينهم "القوات اللبنانية" التي لم يتخطّ رئيسها "الحواجز" الموضوعة مع باسيل، منذ فرط عقد تفاهم معراب، حتى إنّه وضع حراكه في سياق "محاولة استغباء الناس"، واعتبر أنّه لا يملك شيئًا، وأنّه ليس مؤهلاً لإطلاق مبادرة أصلاً، فإنّها نجحت في "كسر الجمود" بالحدّ الأدنى، وحرّكت المشهد السياسي "المقفَل"، إن جاز التعبير، منذ ما قبل السابع من تشرين الأول الجاري.

لكن، أيّ حدود لـ"كسر الجمود" هذا؟ هل تقف عند تحريك المشهد، من دون زيادة ولا نقصان، أم تكون له تتمّات، وربما انعكاسات على الاستحقاقات الكبرى، ولا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية؟ وكيف يُقرَأ اللقاء بين باسيل وفرنجية في هذا السياق، وقد خرج منه الرجلان ليتحدّثا عن "تفاهم كبير"، وإن نفى العارفون أن يكون القصد منه رئاسيًا، طالما أنّ فرنجية لا يزال متمسّكًا بترشيحه، وأنّ باسيل يرفع "الفيتو" في وجهه؟.

يقول العارفون إنّ أهمية اللقاء بين باسيل وفرنجية تكمن في مجرّد حصوله، بمعزل عن كلّ التفاصيل الأخرى، فمثل هذا الاجتماع لم يكن ممكنًا قبل أيام فقط، وقد عجزت كلّ الوساطات عن تأمين ظروف التئامه، كما أنّ قيمته تتجلّى أيضًا في الأجواء الإيجابية التي انتهى إليها، والتي عكسها "الحليفان الخصمان" في تصريحاتهما، التي ذكّرت بأنّهما ينتميان إلى "خط استراتيجي واحد"، رغم الشكوك التي تُرسَم هنا أو هناك.

وإذا كان من الطبيعي وفق العارفين، أنّ هذا اللقاء لن يفضي تلقائيًا إلى تغيير جذري في المقاربات الرئاسية، بما يتيح انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار نتائج حرب غزة، كما يروّج باسيل، فإنّ الثابت برأيهم أنّ شيئًا ما تغيّر في ضوء الأحداث المتسارعة، وأنّ التموضعات السابقة لم تعد سارية، علمًا أنّ التقارب بين باسيل وجنبلاط قد يكون ذات رمزيّة كبرى في هذا السياق، ما يمكن أن يمنحهما دور "بيضة القبان" إن عرفا كيف يستفيدان منه.

قد يكون مثل هذا الحديث سابقًا لأوانه برأي كثيرين، فهناك من يعتبر أنّ الاستحقاق الرئاسي بات "رهينة" حرب غزة، بل ثمّة من يعتقد أنّ نتائج هذه الحرب هي التي ستحدّد هوية الرئيس المقبل للجمهورية، عبر رفع أسهم هذا المرشح أو ذاك، وثمّة من يعتقد أنّ الانقسام سيعود لطبيعته حال زوال "شبح الحرب". لكن، في كلّ الأحوال، يبقى الثابت أنّ لبنان لا يمكن أن يبقى بلا رأس، وأن سيناريو الحرب في ظل هذه المشهد قد يكون الأكثر كارثية على الإطلاق!.