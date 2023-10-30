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بيان هام من البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن

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الشارقة - اميمة ياسر - استعرض البيت الأبيض، في بيان، الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، حيث قدم الأخير الشكر والتقدير للسلطات المصرية والرئيس السيسي، على جهود القاهرة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين ناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان.

وأكد الرئيس السيسي وبايدن التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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