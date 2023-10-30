ترند اليوم| انقطاعات الكهرباء.. وخسارة الأهلي من صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

الكهرباء

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء لساعتين

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ يومَين تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ بأن تخفيف الأحمال سيزيد من ساعة إلى ساعتَين يوميًّا على جميع المناطق؛ باستثناء المستشفيات فقط، مع تطبيق التخفيف على المدارس والجامعات وأقسام الشرطة.. وغيرها.

قطع الكهرباء.. تغيير مواعيد تخفيف الأحمال واستثناء لهذه الفئات

قال المستشارسامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) في نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

أول بيان حكومي لأسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء "كميات الغاز المستورد صفر"

تقدم النائب السكندري بمجلس النواب محمود قاسم ببيان عاجل اليوم للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، مشيراً الى أن هناك معاناة كبيرة لدى جماهير ومحافظة الأسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء أكثر من مرة ولمدة 4 ساعات.

بيان عاجل أمام "النواب" لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء 4 ساعات يوميا بالأسكندرية

الأهلي

كشف عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيلة الهجومية المثالية الأفضل للأهلي لكي يستطيع الفوز على فريق ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

"الشحات بدلًا من تاو".. متعب يختار رباعي هجوم الأهلي أمام صن داونز

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صنداونز، رسالة إلى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عقب إدلاء الأخير عن أن فريقه سيتمكن من تحقيق الفوز في القاهرة بأكثر من هدف والتأهل للمباراة النهائية.

سنفوز عليك في القاهرة.. مدرب صن داونز يوجه رسالة قاسية إلى كولر

كشف سمير عثمان المحلل التحكيمي، حقيقة أحقية فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الحصول ركلة جزاء أمام صن داونز في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد، ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

سمير عثمان: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام صن داونز ولم تحتسب