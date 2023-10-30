شكرا لقرائتكم خبر عن 45 قتيل جراء حريق في منجم للفحم بكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت حصيلة قتلى عمال منجم للفحم في كازاخسان الذين لقوا حتفهم في حريق اندلع في المنجم، 45 شخصًا، بينما لا يزال البحث جاريًا عن شخص مفقود، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكازاخية يوم الأحد، بعد الحريق المدمر في منطقة "كاراجاندا".

وتلقى نحو 20 مصابًا العلاج في المستشفى بعد وقوع الحادث، عندما وقع انفجار ناتج عن غاز الميثان في نفق المنجم يوم السبت، بينما كان هناك أكثر من 250 عاملًا تحت الأرض.

وقال رجال الإنقاذ إن الأمل ضئيل في العثور على أي ناجين آخرين.

وذكر رئيس خدمات الإنقاذ، أن موجة الانفجار الناجمة عن الحادث انتشرت لأكثر من كيلومترين أسفل ممرات النفق.

يوم حداد وطني

وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارات توكاييف أمس الأحد يوم حداد وطنيًا في مختلف أنحاء البلاد.

وتوجه توكاييف، إلى موقع الحادث، الذي يُعد أعنف كارثة مناجم تشهدها البلاد منذ أعوام، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وأكد لهم تقديم مساعدات مالية.

واتهت السلطات الكازاخية شركة الصلب الدولية "أرسيلورميتال" بإخفاقات خطيرة في إجراءات الآمن بعد الكارثة، وأصدر توكاييف تعليماته للحكومة بإنهاء الشراكة الاستثمارية المبرمة مع الشركة.