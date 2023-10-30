أمطار رعدية تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 30 أكتوبر 2023 إلى السبت 04 نوفمبر 2023.

يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الإثنين 30 أكتوبر 2023

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية تكون كثيفة أحيانا من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50 % تقريبا

- أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة

الثلاثاء 31 أكتوبر والأربعاء 01 نوفمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة من 4 الى 8 صباحاً تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وسيناء تكون رعدية أحياناً، ومدينتي حلايب وشلاتين تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا الى 40 % على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 02 نوفمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة

ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيف بنسبة حدوث 20 % تقريبا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة

الجمعة 03 نوفمبر والسبت 04 نوفمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من 4 الى 8 صباحاً تقريبا) من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.