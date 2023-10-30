المرصد الأوروبي: الأوضاع المتوترة بالمنطقة كشفت المستور عن كثير من عمليات الفساد في لبنان

أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن "الأوضاع المتوترة في المنطقة كشفت المستور عن كثير من عمليات الفساد في لبنان، فقد سارعت شركة طيران الشرق الأوسط الى نقل طائراتها الى تركيا، ليتبين بعدها ان اغلبها ليست ملكا لها بل لشركات أجنبية".
وشدد المرصد على ضرورة عدم طي صفحة الماضي مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويجب بعد هدوء الاحوال المضي في عملية التدقيق الجنائي، حتى كشف كل ما حصل في الحقبة السابقة، لان اللبنانيين لا يزالون يدفعون كل يوم الثمن؛ ولا يمكن البناء للمستقبل دون اخذ العبر من الماضي.
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