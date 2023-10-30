اعلنت جمعية المودعين عن اقتحام بنك فينيسيا في مدينة صور من قبل المودع اسماعيل صليبي مطالبا بوديعته البالغة 30500 دولار اميركي، مشيرة الى ان "صليبي احتجز مدير الفرع في مكتبه".

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المودعين: احتجاز مدير بنك فينيسيا فرع صور في مكتبه من قبل المودع اسماعيل صليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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