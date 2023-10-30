الدفاع المدني: إنقاذ 15 جريحا جراء حادث سير في منجز- عكار

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا بعد منتصف اللّيل، 15 جريحًا من التّابعيّة السّوريّة، باستعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكيّة، من داخل "فان" لنقل الرّكاب، بسبب تضرّر هيكله بشدّة جرّاء قوّة ​حادث سير​ وقع في منجز - ​عكار​"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ نقلهم بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى، لتلقّي العلاج اللّازم".

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