افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن القوى الامنية عثرت على راجمة صواريخ معدة للاطلاق في وادي خنسا في منطقة حاصبيا فقامت بتفكيكها ونقلها الى احد المراكز العسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوى الامنية عثرت على راجمة صواريخ معدة للاطلاق في وادي خنسا بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.