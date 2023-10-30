ريفي: إسرائيل تقوم بحرب إبادة وعلى المجتمع الدولي وقف هذه المأساة وإدخال المساعدات

أشار النّائب أشرف ريفي، إلى أنّ "إسرائيل ما زالت تُمعن في إجرامها بحقّ الشعب الفلسطيني، بعد أن قصفت المستشفى الأهلي المعمداني وقتلت مئات المدنيّين العزّل. وها هي تهدّد بقصف وتدمير مستشفى القدس، ضاربةً عرض الحائط القوانين الإنسانيّة المدنيّة والعسكريّة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "إسرائيل تؤكّد يومًا بعد يوم إجرامها، وأنّها تقوم بحرب إبادة بكلّ معنى الكلمة بحقّ الشعب الفلسطيني، وبجريمة ضدّ الإنسانيّة لم يشهد التّاريخ الحديث مثيلًا لها، في عنفها ودمويّتها واستهدافها للمدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ".
وشدد ريفي على أنّ "الحدّ الأدنى المطلوب من المجتمع الدولي، وقف هذه المأساة فورًا ودخول المساعدات الإنسانيّة. التّحيّة لأبطال فلسطين والرّحمة للشّهداء"، مؤكّدًا أنّ "التّاريخ لا يرحم، ومن يعِش يرى".
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