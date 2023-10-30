ريفي: إسرائيل تقوم بحرب إبادة وعلى المجتمع الدولي وقف هذه المأساة وإدخال المساعدات

أشار النّائب ​أشرف ريفي​، إلى أنّ "​إسرائيل​ ما زالت تُمعن في إجرامها بحقّ الشعب ال​فلسطين​ي، بعد أن قصفت المستشفى الأهلي المعمداني وقتلت مئات المدنيّين العزّل. وها هي تهدّد بقصف وتدمير مستشفى ​القدس​، ضاربةً عرض الحائط القوانين الإنسانيّة المدنيّة والعسكريّة".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "إسرائيل تؤكّد يومًا بعد يوم إجرامها، وأنّها تقوم بحرب إبادة بكلّ معنى الكلمة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​، وبجريمة ضدّ الإنسانيّة لم يشهد التّاريخ الحديث مثيلًا لها، في عنفها ودمويّتها واستهدافها للمدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدد ريفي على أنّ "الحدّ الأدنى المطلوب من ​المجتمع الدولي​، وقف هذه المأساة فورًا ودخول المساعدات الإنسانيّة. التّحيّة لأبطال فلسطين والرّحمة للشّهداء"، مؤكّدًا أنّ "التّاريخ لا يرحم، ومن يعِش يرى".