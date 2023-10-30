يعقوب: إنذار الضغط على الزناد توقيته محدد حتى الخميس

سأل رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، "هل أن الحرب على غزة ستتوقف قبل يوم الجمعة، ام أن الحرب الكبرى ستبدأ؟ الى هذا المستوى الإعلام العبري والعالمي اعتبر موعد خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله له هذا الثقل والتأثير".

واشار الى ان "معطياتي تقول إن الانذار للضغط على الزناد توقيته محدد، وان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي جو بايدن سينزلان عن الشجرة الخميس وسيوقفان الحرب، لأن تقبل الهزيمة افضل من زوال الكيان".