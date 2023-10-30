الحاج حسن: يحق لنا أن نفخر وأن نرفع رؤوسنا عاليا بأننا عشنا في زمن الانتصارات لأمتنا

اشار النائب الحاج حسن، الى ان "الشهداء عين الأمة التي تبصر بها، ومصباحها الذي ينير الدرب والطريق أمامها، أجرهم عند الله، ونورهم في جنات الخلد، أما في الدنيا فهؤلاء الشهداء صنعوا تاريخنا وحاضرنا، ويصنعون اليوم مستقبلنا. شهداء المقاومة على طريق القدس دماؤهم وأرواحهم وأجسادهم الطاهرة ستلتحم بأرواح ودماء وأجساد طوفان الأقصى والمظلومين في غزة، لتصنع مع المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران ومع كل الأمة وأحرار العالم انتصارا جديدا آت لا شك ولا ريب فيه، والله لا يخلف الميعاد".

وافت الى ان "في السنوات الماضية هزم العدو في لبنان عام 2000 وخرج مدحورا، وعام 2006 كان النصر الإلهي وهزم العدو الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأميركية ومشروعها الشرق الاوسط الجديد، وبين عامي 2001 و2017 صنعت اميركا منظمات التكفيريين وإرهابهم، فهزمهم محور المقاومة، وسيهزم الجميع ويولون الدبر".

ورأى ان "نحن يحق لنا أن نفخر وأن نرفع رؤوسنا عاليا بأننا عشنا في زمن الانتصارات لأمتنا، وزمن الهزائم لأعدائنا، وها هو طوفان الأقصى يسجل انتصارا جديدا لهذه الامة صنعته المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، وسيحفر في ذاكرتنا ذكريات عز وفخار، وسيحفر في ذاكرة عدونا ذكريات هوان واندثار وفشل".