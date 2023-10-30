أ ف ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه

نقلت "وكالة فرانس برس" عن شهود عيان تأكيدهم ان دبابات إسرائيلية دخلت حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.
وأشارت الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة.
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