الخارجية الايرانية: نطالب بتحقيق دولي فوري في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى اننا "نطالب بتحقيق دولي فوري في المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، مؤكدة "ضرورة وقف إطلاق النار، وفتح ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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