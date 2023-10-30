ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "وزيرَي خارجيّة ​تركيا​ ​هاكان فيدان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ ​أنتوني بلينكن​، بحثا خلال اتصال هاتفي بتطوّرات الأحداث بين الفلسطينيّين وال​إسرائيل​يّين". وأشارت إلى أنّ "فيدان أكّد لنظيره الأميركي، أنّ استهداف سكان ​غزة​ من قبل إسرائيل بشكل جماعي دون التّمييز بينهم، أمر غير مقبول بالنّسبة لتركيا"، موضحةً أنّ "الجانبين بحثا بسبل الحيلولة دون توسّع اشتباكات غزة في المنطقة، الإفراج عن الأسرى، وممرّ المساعدات الإنسانيّة". وأفادت بأنّ "إلى جانب التّطوّرات في الأراضي الفلسطينيّة، بحث الوزيران بالمسائل المتعلّقة بعملية توسعة ​الناتو​".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا لنظيره الأميركي: استهداف إسرائيل لسكان غزة بشكل جماعي أمر غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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