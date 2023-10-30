اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.. وســ . ــرايا القــ . ــدس تعلن فشل محاولة الاقتحام.. ماذا حدث في مخيم جنين؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، أنها أوقعت قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية تصدٍ واسعة من قبل عناصر الكتيبة.

وأكدت الكتيبة، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة"، فشل عملية قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام مخيم جنين فجر اليوم الإثنين.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، كما حاصرت محيط مستشفى ابن سينا.

وبحسب ما ذكرت قناة "العربية"، فقد أعلنت كتيبة جنين أن عناصرها أعطبوا آليات إسرائيلية مصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

وخلال عملية اقتحام مخيم جنين، استشهد 4 فلسطينيين، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، فيما عملت على اقتحام مستشفى "ابن سينا" بالجرافات وهدمت جدرانه الخارجية.

وكشفت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مقاومون أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال قرب دوار الحصان خلال اقتحامها مدينة جنين.

كما ذكرت مصادر محلية أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق في جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال محولات كهربائية.

وبعد ساعات من الاشتباكات، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها.