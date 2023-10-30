شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأمريكي: دعم إسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة أمننا القومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد: «سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب»، مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلاً في مجلس الشيوخ، وأوضح أن ذلك الدعم يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.

ومن المقرر أن يعود أعضاء مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة، من عطلة يوم الأربعاء.

وقال جونسون: «هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعين علينا التعامل معها وسنفعل»، دون أن يتطرق صراحة إلى الصراع في أوكرانيا، وتابع قائلاً: «لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري، وعلينا أن نركز على هذا ونمرره».

وطالب بايدن الكونغرس بالموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد روسيا، والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادي والهندي، وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جونسون، إن تعزيز الدعم لإسرائيل يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.